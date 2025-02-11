Часть россиян предупредили о сильных морозах и снегопадах

Синоптик Шувалов: На Кубань обрушатся морозы до минус 15 градусов

На следующей неделе на Кубань обрушатся сильные морозы и снегопады. Об этом часть россиян предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с порталом «Сочистрим».

По словам синоптика, обильные снегопады в регионе прогнозируются с понедельника, 17 февраля, по среду, 19 февраля. «Это выход балканского циклона, как раз он идет с Черного моря во фронтальный раздел, очень насыщенный влагой, и даст хорошее количество осадков», — пояснил он. Шувалов сообщил, что в Сочи прольются дожди, а снег ожидается в Новороссийске, Анапе и Краснодаре, причем в последнем городе даже ляжет снежный покров.

После трех дней снегопадов в ночь на четверг, 20 февраля, в Краснодарский край придут морозы. Синоптик рассказал, что столбики термометров опустятся ниже минус 10 градусов, а по краю — минус 10-15. «Единственный плюс, что эти снегопады должны прикрыть землю. Естественно, на Черноморском побережье так холодно не будет. Но холод доберется и туда, но в меньшем масштабе. А так с 20-го числа морозы ниже минус 10 градусов — это много», — подытожил специалист.

Ранее в этот же день Александр Шувалов предрек наступление настоящей зимы центральным регионам страны.

