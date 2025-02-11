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14:36, 11 февраля 2025Экономика

Центральным регионам России предрекли наступление настоящей зимы

Синоптик Шувалов: В центре России ожидаются по-настоящему зимние морозы
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В центре России наконец наступит настоящая зима. О наступлении долгожданных морозов в середине февраля RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Похолодание уже накрыло южные от Москвы регионы. В Тульской, Воронежской, Брянской, Курской областях столбики термометров уже несколько дней держаться ниже климатической нормы. Разница незначительна и составляет 2-3 градуса, однако это первые по-настоящему зимние морозы с начала года, отметил синоптик.

В столице же существенное снижение температуры прогнозируется только к выходным, 15-16 февраля. Ночью столбики термометров в эти дни опустятся до минус 10 градусов, а днем ожидается до 8 градусов мороза, поделился Шувалов. Всю рабочую неделю, по сведениям метеоролога, погода в мегаполисе будет однородной: облачной, без просветов, температура будет варьироваться от минус 3 до минус 5 днем и от минус 6 до минус 8 ночью. В ночь с четверга на пятницу возможен небольшой снег, он прибавит не больше трех сантиметров к снежному покрову.

Оттепельный январь 2025 года оказался для синоптиков настоящим сюрпризом. Дело в том, что такие рекордные показатели тепла не соответствуют холодной фазе явления Ла-Нинья, под влиянием которого сейчас должна находиться Россия.

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