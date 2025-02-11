Четверо несовершеннолетних изнасиловали малолетнюю россиянку и оказались в СИЗО

В Тыве суд заключил под стражу четырех юношей за изнасилование малолетней

Суд заключил под стражу четырех несовершеннолетних жителей села Кызыл-Мажалык, которые подозреваются в изнасиловании малолетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Тыве.

По версии следствия, все произошло в ночь на 3 января. Юноши в возрасте от 15 до 17 лет изнасиловали девочку. Вскоре их задержали.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее в Курганской области следователи предъявили обвинение двум местным жителям, которые жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка в Макушино.