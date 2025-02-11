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16:07, 11 февраля 2025Силовые структуры

Четверо несовершеннолетних изнасиловали малолетнюю россиянку и оказались в СИЗО

В Тыве суд заключил под стражу четырех юношей за изнасилование малолетней
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу четырех несовершеннолетних жителей села Кызыл-Мажалык, которые подозреваются в изнасиловании малолетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Тыве.

По версии следствия, все произошло в ночь на 3 января. Юноши в возрасте от 15 до 17 лет изнасиловали девочку. Вскоре их задержали.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее в Курганской области следователи предъявили обвинение двум местным жителям, которые жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка в Макушино.

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