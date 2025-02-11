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11:02, 11 февраля 2025Путешествия

Еще в одном российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты после угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в авиагавани Победилово сняли в 9:30 по московскому времени.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточнил Кореняко.

11 февраля план «Ковер» также вводили в Казани, Ульяновске и Саратове. В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, следовавший в Казань.

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