Еще в одном российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты после угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в авиагавани Победилово сняли в 9:30 по московскому времени.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточнил Кореняко.

11 февраля план «Ковер» также вводили в Казани, Ульяновске и Саратове. В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, следовавший в Казань.

