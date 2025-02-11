В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Ульяновска (Баратаевка), Саратова (Гагарин) и Казани в 08:30 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом у себя в Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов самолетов. Кореняко заявил, что за этот период на запасной аэродром ушел один пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Казань.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил он.

Ранее во вторник, 11 февраля, в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели временный запрет на полеты. В авиагаванях ограничили взлет и посадку самолетов в целях безопасности.

