ФСБ сообщила о канале незаконной миграции в Севастополе

ФСБ перекрыла канал миграции в Севастополе, который легализовал 500 иностранцев

В Севастополе сотрудники ФСБ выявили канал незаконной миграции, через который незаконно легализовались в России свыше 500 приезжих из Средней Азии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержана преступная группировка из четырех человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в России иностранных граждан»).

По данным ФСБ, в 2024 году гендиректор фирмы вместе с сообщниками оформлял фиктивные документы на иностранных граждан, якобы задействованных на ремонтных работах в Севастопольском государственном университете. В преступную группу помимо предпринимателя входили его водитель, юрист и сотрудница Гагаринского отдела МВД.

Ранее 11 февраля сообщалось, что с момента запуска реестра контролируемых лиц МВД России проведено около 700 тысяч проверок в отношении иностранных граждан.