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16:55, 11 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о канале незаконной миграции в Севастополе

ФСБ перекрыла канал миграции в Севастополе, который легализовал 500 иностранцев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Севастополе сотрудники ФСБ выявили канал незаконной миграции, через который незаконно легализовались в России свыше 500 приезжих из Средней Азии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержана преступная группировка из четырех человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в России иностранных граждан»).

По данным ФСБ, в 2024 году гендиректор фирмы вместе с сообщниками оформлял фиктивные документы на иностранных граждан, якобы задействованных на ремонтных работах в Севастопольском государственном университете. В преступную группу помимо предпринимателя входили его водитель, юрист и сотрудница Гагаринского отдела МВД.

Ранее 11 февраля сообщалось, что с момента запуска реестра контролируемых лиц МВД России проведено около 700 тысяч проверок в отношении иностранных граждан.

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