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08:59, 11 февраля 2025Россия

Глава атакованного дронами региона России рассказал о ситуации на загоревшемся предприятии

Саратовский губернатор Бусаргин: Возгорание после атаки БПЛА ликвидировано
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Возгорание на промышленном предприятии в Саратове, возникшее после удара украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ликвидировано. О ситуации рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, заявление опубликовано в Telegram.

Чиновник не уточнил, пострадал ли кто-то при возгорании. Бусаргин также не сообщил, каковы масштабы повреждений на атакованном БПЛА предприятии.

Об атаке дронов Вооруженных сил Украины на Саратов стало известно ранним утром 11 февраля. Силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА. Также сообщалось, что атаке подвергся город Энгельс в Саратовской области.

Кроме этого региона дроны также атаковали Краснодар.

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