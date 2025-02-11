Глава Ford обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности

Глава Ford Фарли: Меры Трампа привели к хаосу в автомобильной промышленности

Меры президента США Дональда Трампа привели к хаосу в американской автомобильной промышленности и росту затрат. Об этом заявил исполнительный директор автоконцерна Ford Motor Джим Фарли, передает NBC News.

По словам Фарли, американский лидер много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию Соединенных Штатов сильнее. «Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса», — подчеркнул он.

Глава компании отметил, что американским автопроизводителям приходится сталкиваться с «издержками от хаоса», которые возникают из-за действий лидера страны.

«Немного здесь, немного там… Вот, с чем нам прямо сейчас приходится иметь дело», — уточнил Фарли.

10 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на все поставки стали и алюминия в США. Таким образом американский лидер отменил льготы и беспошлинные квоты для основных поставщиков — Канады, Мексики, Бразилии и других стран.