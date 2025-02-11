Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России

Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил журналисту Дмитрию Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Дмитрий абсолютно всегда и везде болеет за наших спортсменов и за Россию и это транслирует на многомиллионную аудиторию», — отмечается в сообщении.

Губерниев в своем Telegram-канале добавил, что общался Дегтяревым более полутора часов, в том числе обсудил вопросы лыж и биатлона. «Полное взаимопонимание, двигаемся вместе и только вперед! Наши спортсмены всех победят! Вернемся на мировую арену сильными и гордыми», — поделился он.

Губерниев — российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор. Он четырежды становился лауреатом премии «ТЭФИ» (в 2007-м и 2015-м, а также дважды в 2019-м). В 2023 году Губерниев получил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».