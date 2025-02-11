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11:16, 11 февраля 2025Экономика

В России не обнаружили эффекта от роста инвестиций

«Ъ»: Бурный рост инвестиций в РФ оказался не связан с ростом производительности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В прошлом году, согласно оценке Росстата, в России валовое накопление основного капитала и ценностей выросло на 10,2 процента. Однако столь бурный рост инвестиций может не дать того значимого эффекта в производительности, на который рассчитывают власти. Об этом со ссылкой на оценку Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

Аналитики объяснили, что со второго квартала увеличение вложений в основной капитал падало (с 3,5 процента в первом квартале до 0,6 процента в третьем), при этом рост обеспечивали не самые ценные компоненты.

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов также отмечает, что «валовые инвестиции», о которых отчитывается Центробанк, во многом объясняются уходом иностранных денег.

Например, если из страны ушел автопроизводитель, то для запуска производства на оставленном заводе нужны деньги. Однако они не повлияют на рост — в лучшем случае предприятие станет выпускать столько же автомобилей, сколько производило раньше. Также эксперт указывает на сложность оценки доли замещения и амортизации оборудования, ведь из-за ряда факторов (в частности, отказ иностранных компаний от обслуживания) срок их службы мог снизиться.

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В ЦМАКП признают, что ожидать по-настоящему производительных инвестиций в любом случае было довольно сложно. Этому мешают высокий уровень неопределенности, физический дефицит оборудования из-за отказа поставщиков от сотрудничества и, наконец, уменьшение объема своих финансовых ресурсов у предприятий.

Таким образом, по-прежнему непонятно, могут ли растущие инвестиции увеличить потенциал российской экономики в обозримом будущем, или речь идет о существенном увеличении трат для попытки удержаться на достигнутом ранее уровне. Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов подтвердил, что имеющиеся данные не позволяют судить об эффективности вложений в последние три года, поэтому все оценки сильно отличаются.

Ранее аналитики ЦМАКП предупредили об угрозе массовых банкротств российских заводов из-за невозможности обслуживать кредиты и получать новые, что связано с высокими ставками Центробанка.

По их оценкам, промышленность в целом находится в стагнации с начала лета прошлого года, а без учета оборонно-промышленного комплекса (ОПК) процесс растянулся уже на полтора года.

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