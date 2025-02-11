Apple рассказала о «чрезвычайно сложной атаке» на iPhone

Apple устранила уязвимость, позволяющую взломать iPhone через USB

Специалисты корпорации Apple выпустили обновление iOS, которое исправляет уязвимость, позволяющую отключать защиту iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о режиме USB Restricted Mode, который появился в iOS 11 в 2017 году. Этот режим не позволяет подключать USB-аксессуары к iPhone или iPad без ввода пароля, если устройство было заблокировано по меньшей мере час назад. По словам инженеров Apple, злоумышленники научились обходить защиту с помощью системной бреши.

В компании рассказали, что устранили уязвимость и призвали пользователей обновить свои смартфоны и планшеты до iOS 18.3.1 и iPadOS 18.3.1 соответственно. При этом в Apple отметили, что организовать атаку с помощью подобной уязвимости «чрезвычайно сложно»: для этого злоумышленник должен иметь специальное оборудование и получить физический доступ к устройству жертвы.

Журналисты издания Engadget заметили, что Apple традиционно не спешит рассказывать о случаях реальных атак из-за уязвимостей в операционной системе (ОС) своих гаджетов. Однако о проблеме отключения режима USB Restricted Mode было известно еще несколько лет назад, когда о ней рассказал исследователь по безопасности Билл Марчак из Citizen Lab.

Ранее европейские и американские правозащитники заявили, что требования властей Великобритании отключить шифрование данных пользователей Apple негативно повлияет на весь мир. Они призвали британские правоохранительные органы отказаться от этой идеи.