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15:41, 11 февраля 2025Наука и техника

Apple рассказала о «чрезвычайно сложной атаке» на iPhone

Apple устранила уязвимость, позволяющую взломать iPhone через USB
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Специалисты корпорации Apple выпустили обновление iOS, которое исправляет уязвимость, позволяющую отключать защиту iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о режиме USB Restricted Mode, который появился в iOS 11 в 2017 году. Этот режим не позволяет подключать USB-аксессуары к iPhone или iPad без ввода пароля, если устройство было заблокировано по меньшей мере час назад. По словам инженеров Apple, злоумышленники научились обходить защиту с помощью системной бреши.

В компании рассказали, что устранили уязвимость и призвали пользователей обновить свои смартфоны и планшеты до iOS 18.3.1 и iPadOS 18.3.1 соответственно. При этом в Apple отметили, что организовать атаку с помощью подобной уязвимости «чрезвычайно сложно»: для этого злоумышленник должен иметь специальное оборудование и получить физический доступ к устройству жертвы.

Журналисты издания Engadget заметили, что Apple традиционно не спешит рассказывать о случаях реальных атак из-за уязвимостей в операционной системе (ОС) своих гаджетов. Однако о проблеме отключения режима USB Restricted Mode было известно еще несколько лет назад, когда о ней рассказал исследователь по безопасности Билл Марчак из Citizen Lab.

Ранее европейские и американские правозащитники заявили, что требования властей Великобритании отключить шифрование данных пользователей Apple негативно повлияет на весь мир. Они призвали британские правоохранительные органы отказаться от этой идеи.

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