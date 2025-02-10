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20:49, 10 февраля 2025Наука и техника

Давление Великобритании на Apple назвали ЧП мирового масштаба

TechCrunch: Призыв Великобритании отключить шифрование iPhone повлияет на мир
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Требования властей Великобритании отключить шифрование данных пользователей Apple негативно повлияет на весь мир. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на правозащитников и активистов.

Журналисты медиа собрали реакции на секретное требование британского правительства создать бэкдор, который позволил бы получать доступ к облачному хранилищу пользователей iPhone без их ведома. В материале говорится, что призыв британских властей возмутил общественных активистов, которые назвали его чрезвычайным происшествием (ЧП).

Представитель организации Big Brother Watch Ребекка Винсент заявила, что отключение шифрования «подорвет основные права и гражданские свободы всего населения». Активист Electronic Frontier Foundation Торин Клосовски отметил, что если Apple подчинится британским властям, то это сделает пользователей по всему миру чрезвычайно уязвимыми, так как создаст опасный прецедент.

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На инфоповод также отреагировали в США. Президент Американской Ассоциации производителей программного обеспечения и информации Крис Мор призвал администрацию Трампа и Конгресс США «занять твердую позицию против этого тревожного события». По его словам, любой разработанный властями для взлома аккаунтов Apple инструмент рано или поздно оказывается у хакеров.

В Electronic Frontier Foundation отметили, что Великобритании пора предпринять шаги для обеспечения «реальной безопасности». «Урок будет повторяться до тех пор, пока он не будет усвоен: не существует бэкдора, который пропускает только хороших парней и не пропускает плохих», — заметили в организации.

В начале февраля источники Bloomberg рассказали, что в Китае собрались инициировать против корпорации Apple антимонопольное расследование. Местный регулятор собрался оценить размер комиссии, которую американская компания собирает с продажи приложений в App Store.

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