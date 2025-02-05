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12:35, 5 февраля 2025Наука и техника

Китай собрался надавить на Apple

Bloomberg: В Китае изучат обвинения Apple в создании монополии в App Store
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

В Китае собрались инициировать против корпорации Apple антимонопольное расследование. Об этом сообщает Bloomberg.

Антимонопольные органы Китая начали подготовку к изучению политики компании Apple в отношении продажи приложений в магазине App Store. По словам источников, давление Китая на американского IT-гиганта может оказаться очередным витком торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

В частности, регулятор оценит законность 30-процентной комиссии, которую Apple получает с продажи каждого приложения в App Store. Кроме того, местные чиновники изучат жалобы разработчиков на запрет интеграции в приложениях сторонних платежных сервисов. В CNBC заметили, что акции Apple упали на 2,6 процента на премаркете.

По информации осведомленных собеседников агентства, первые «деликатные шаги» в сторону антимонопольного разбирательства власти Китая предприняли еще осенью 2024 года. Однако возможное разжигание очередной торговой войны связывают с вступлением в должность президента США Дональда Трампа.

В материале говорится, что Apple считается одной из самых известных американских компаний в Китае. Также китайский рынок является для корпорации Тима Кука важнейшим после рынка США.

Ранее аналитики Canalys рассказали, что в 2024 году мировой рынок смартфонов впервые показал рост после пандемии коронавируса. Однако в 2025 году может случиться спад, связанный с замедлением роста на развивающихся рынках и пошлинами США.

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