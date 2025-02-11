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08:47, 11 февраля 2025Мир

Компания Google официально переименовала Мексиканский залив в залив Америки

Компания Google начала официально подписывать на картах залив Америки
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yahir Ceballos / Reuters

Компания Google начала официально подписывать на картах залив Америки, переименовав таким образом Мексиканский залив. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление компании.

«В США Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила "Мексиканский залив" на "Залив Америки". Как мы объявили две недели назад и в соответствии с нашей давней практикой, мы начинаем внедрять изменения, чтобы отразить это обновление», — отмечается в заявлении корпорации.

Дополнительно уточняется, что американцы при использовании Google Maps будут видеть только залив Америки. При этом жители остального мира смогут использовать двойное название географического объекта, указанное в скобках.

25 января Министерство внутренних дел США официально переименовало Мексиканский залив в Американский. При этом в Русском географическом обществе (РГО) отметили, что в России не станут переименовывать географический объект из-за указа президента США Дональда Трампа. По словам представителей комиссии картографии РГО, которая отвечает за внесение изменений в карты, решение лидера США не распространяется на Россию.

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