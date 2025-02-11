Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:02, 11 февраля 2025Экономика

Мишустин предсказал рост производительности труда в России

Мишустин: Производительность труда должна вырасти больше чем на 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Через пять лет производительность труда в России должна увеличиться больше чем на 20 процентов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировало агентство ТАСС.

Добиться этого, по его словам, следует за счет внедрения современных технологий и передового оборудования. Кроме того, акцент следует сделать на роботизации.

По словам Мишустина, позитивную роль в повышении производительности труда сыграет расширение возможностей для повышения квалификации специалистов. А для этого регионы, правительство и бизнес должны действовать вместе. Иными словами, подход должен быть комплексным.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин указал на повышение производительности труда как на один из инструментов сокращения количества трудовых мигрантов. По его словам, следует внедрять и активно использовать такие технологии, которым не нужно большое число неквалифицированных рабочих рук.

Похожую точку зрения высказывала и глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, росту российской экономики мешает дефицит работников. Преодолеть это препятствие можно за счет наращивания производительности труда.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Компромисс может быть болезненным». Кличко заявил, что конфликт на Украине завершится через два месяца. Чем он может закончиться?

      В Москве задержали таксиста за домогательства к пассажирке

      Школьник нашел в поле часть редчайшего меча XIII века

      В России ответили на прогноз Кличко об окончании конфликта через два месяца

      Поездка пары в Лас-Вегас в честь годовщины свадьбы превратилась в ад из-за опасной болезни

      Стало известно о первой смерти участвующей в СВО жительницы Крыма

      Минтранс заявил о подготовке к откачке мазута из танкера Koala

      Блогер скрыл тату на лице ради знакомства с отцом возлюбленной и восхитил зрителей

      Задержание готовившей расправу над мужем при помощи яда россиянки попало на видео

      Мишустин предсказал рост производительности труда в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше