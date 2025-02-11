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08:02, 11 февраля 2025Культура

Мужчина обвинил P.Diddy в изнасиловании

TMZ: Мужчина обвинил репера P.Diddy в изнасиловании
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeremy Smith / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мужчина обвинил скандально известного американского рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy, в изнасиловании. Об этом сообщает портал TMZ.

«На основателя Bad Boy Records подал в суд неизвестный, который утверждает, что Diddy его изнасиловал», — указано в сообщении. Рэпера также обвиняют в домогательствах, побоях и в противозаконном лишении свободы. Сейчас он находится под стражей.

До этого еще трое мужчин обвинили рэпера P.Diddy в изнасиловании. Инциденты случились в период с 2019 по 2022 годы. Все истцы утверждают, что рэпер подмешал какие-то препараты в напитки, после чего воспользовался их беспомощным состоянием.

Ранее P.Diddy обвинили в каннибализме. «Он вышел из себя и сказал одному из моих коллег: "Ты так меня злишь, что я хочу съесть твою плоть"», — заявила певица Сара Риверс.

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