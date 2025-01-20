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17:43, 20 января 2025Культура

Рэпера P.Diddy обвинили в каннибализме

Певица Сара Риверс: Рэпер P.Diddy угрожал съесть человека во время ссоры
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Находящегося в тюрьме рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, обвинили в каннибализме. О его пристрастиях сообщила певица Сара Риверс в рамках документального фильма «Дидди: Создание плохого парня» («Diddy: The Making of a Bad Boy»).

«Он вышел из себя и сказал одному из моих коллег: "Ты так меня злишь, что я хочу съесть твою плоть"», — заявила Сара.

По словам артистки, конфликт Комбса и ее коллеги произошел на съемках второго сезона шоу «Создавая группу» на телеканале MTV. Шон также угрожал избиением другому участнику музыкального реалити, сказав, что легко найдет человека, который покалечит его за деньги. Риверс заявила, что она избегала личного общения с рэпером и боялась оставаться с ним наедине из-за подобного поведения.

Ранее P.Diddy связали с пожарами в США. По мнению американской чиновницы Кэтрин Остин Фиттс, обвиненный в сексуальных преступлениях Комбс мог спровоцировать лесные пожары, бушующие в штате Калифорния, для сокрытия улик.

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