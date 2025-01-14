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10:46, 14 января 2025Культура

Рэпера P.Diddy связали с пожарами в Калифорнии

Экс-чиновница Фиттс: За пожарами в США может стоять рэпер P.Diddy
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Находящийся в тюрьме рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, мог спровоцировать бушующие в штате Калифорния, США, лесные пожары для сокрытия улик. Таким мнением поделилась бывшая американская чиновница Кэтрин Остин Фиттс, ее слова приводит Radar Online.

«В таких ситуациях, как пожары в Лос-Анджелесе, я смотрю на закономерности. Я смотрю на некоторые из вовлеченных сообществ… Сколько домовладельцев было в списке Дидди?» — высказалась Фиттс в ходе подкаста Financial Rebellion.

Она также указала на то, что ей «трудно представить», что первоначальные пожары не были вызваны специально. По слова экс-чиновницы, она была свидетелем того, как люди делали «ужасные вещи», чтобы сокрыть свои преступления. Фиттс добавила, что не будет «удивлена», если окажется, что Комбс каким-то образом связан с лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что у P.Diddy случился нервный срыв.

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