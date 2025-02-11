Мужчина спас редкую книгу из помойки и продал ее за 2,5 миллиона рублей

В Британии книгу о Гарри Поттере продали за 2,5 миллиона рублей

В Великобритании управляющий аукционного дома Дэниел Пирс нашел в мусоре первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» и продал его. Об этом пишет BBC News.

По словам Пирса, редкая книга лежала в вещах, которые должны были выкинуть на помойку. Мужчине повезло обратить на нее внимание и спасти от этой участи. Как удалось выяснить Пирсу, книга относится к первому изданию «Гарри Поттера и философского камня» Джоан Роулинг, который вышел в 500 экземплярах. Он понял это по ошибке на оборотной стороне. Кроме того, эта книга оказалась одной из 300, распространяемых в библиотеках.

Пирс выставил находку на аукционе NLB в городе Пейнтон. Она ушла с молотка за 21 тысячу фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Покупателем стал иностранец. Пирс назвал итоговую цену отличным результатом для такого лота.

Ранее сообщалось, что в Великобритании игрушечный грузовичок 1965 года выпуска продали за 13,5 тысячи фунтов стерлингов. Он принадлежит к самой первой партии, которая была изготовлена с ошибкой: грузовички вышли в продажу с зеленой кабиной и лимоновым кузовом, хотя должны были быть покрашены наоборот.

