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10:02, 11 февраля 2025Наука и техника

На серийные Су-57 внедрят новые свойства

Глава ОАК Бадеха: На серийные истребители Су-57 внедрят новые свойства
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

На серийные истребители пятого поколения Су-57 планируется внедрить новые свойства. Об этом ТАСС заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

По словам руководителя, платформа Су-57, которая должна прослужить 40-50 лет, отличается открытой архитектурой. Глава компании заметил, что в настоящее время истребитель модернизируется, а впоследствии с его участием планируется отработка элементов самолета шестого поколения.

При этом, как добавил Бадеха, ключевым направлением развития платформы станет использование беспилотников. «Уже в ближайшие годы в рамках программы модернизации новые свойства будут внедряться на поставляемые серийные самолеты Су-57», — сказал глава ОАК.

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Ранее в Telegram-канале компании «Рособоронэкспорт» появилось видео демонстрационного полета экспортной версии Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

Также в январе гендиректор заявил, что выпуск истребителей пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Юрия Гагарина может покрыть потребности Минобороны России и экспорт.

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