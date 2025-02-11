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07:08, 11 февраля 2025Россия

Появились кадры последствий попытки атаки ВСУ на Саратовскую область

В сети опубликовали кадры последствий попытки атаки ВСУ на Саратовскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры последствий попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах сначала показываются окрестности Саратова и звучит сирена тревоги. Затем камера показывает, как на горизонте разгорается пожар. Где конкретно распространяется огонь — неизвестно.

Жители Саратова сообщили о звуках взрывов в ночь на вторник, 11 февраля. Тогда утверждалось, что одной из целей попытки атаки стал нефтеперерабатывающий завод. О пострадавших данных не приводилось. Также появилась информация о взрывах в Энгельсе.

Впоследствии губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что атака беспилотников привела к повреждению на промышленном предприятии в Саратове. Силы противовоздушной обороны (ПВО), по его словам, ликвидировали беспилотники, пожар на предприятии начался из-за падения обломков.

ЖЗЛ
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