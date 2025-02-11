Приговоренную к пяти годам и десяти месяцам Петрийчук этапировали в колонию из СИЗО

Драматурга Петрийчук начали этапировать в колонию из СИЗО

Драматурга Светлану Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) начали этапировать в колонию из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденную отправили в колонию рано утром. Место этапирования пока неизвестно.

Ранее стало известно, что режиссера Евгению Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) этапировали в колонию ИК-3 УФСИН РФ по Костромской области.

В декабре 2024 Беркович назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и семь месяцев, Петрийчук — пять лет и десять месяцев. Основанием для привлечения Беркович и Петрийчук к уголовной ответственности стала постановка «Финист — Ясный сокол». Секретный свидетель из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство.