Россиянам назвали самые модные цвета в одежде в 2025 году

Дизайнер Сара Мегре: Белый и бледно-розовый цвета в одежде стали самыми модными

Дизайнер Сара Мегре назвала россиянам самые модные цвета в одежде в 2025 году. Соответствующий материал публикует «Вечерняя Москва».

Эксперт заявила, что зимой наиболее актуальными стали спокойные оттенки, такие как бежевый, белый, бледно-розовый, светло-голубой. В то же время весной специалистка призвала обратить внимание на цветочные принты и непринужденные тона: розовый, бежевый и персиковый.

«Летом можно добавить больше контраста. Модные фасоны отлично сочетаются с яркими цветами, создавая незабываемый образ. Выбирайте крупные и насыщенные цветы. Красные, розовые, синие цветочные комбинации будут выглядеть очень смело и креативно», — дополнила она.

Кроме того, осенью Мерге посоветовала выбирать одежду в коричневых оттенках. В то же время она подчеркнула, что не стоит забывать и о насыщенных цветах — изумрудном, оранжевом, охре и бордовом.

В январе стилист Александр Рогов призвал россиянок носить одежду одной расцветки. Специалист проанализировал последние коллекции модных дизайнеров и обратил внимание, что популярным вновь стал принт «горох», или polka dot.