Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 11 февраля 2025Россия

Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги

Министр по делам молодежи Якутии Шамаев подорвался на мине в зоне СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Петра Шамаева

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев подорвался на мине в зоне специальной военной операции. Об этом политик рассказал в Telegram.

По словам Шамаева, утром 1 февраля он отправился на разведку, которую пришлось проводить во время тумана. «Шел первым и подорвался на противопехотной мине. Расслабился. Уже ходил там раньше, думал, что знаю местность», — поделился министр.

После подрыва сослуживец с позывным Момон больше четырех километров пронес чиновника на себе. Последующие три дня Шамаев провел в пути до Белгорода, останавливаясь в госпиталях на операции. Только ночью 5 февраля чиновник оказался в Москве, где его снова прооперировали. «Еще немного укоротили ногу. Это уже четвертая операция, кажется. Возможно, будет еще одна», — написал он. К посту также приложены фотографии, на одной из которых видно, что политик лишился правой ноги ниже колена.

Шамаев добавил, что чувствует себя гораздо лучше и уже может сидеть, а также передвигаться на коляске. Однако, по его словам, «поездка домой откладывается».

О полученном министром ранении 3 февраля сообщал председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Материалы по теме:
«Впереди достаточно большие города» Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
«Впереди достаточно большие города»Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
11 января 2025
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024

Ранее в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Как стало известно, его автомобиль наехал наехал на мину. Спасти чиновника не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине началась вторая волна массированных ударов. Россия атаковала крылатыми ракетами «Калибр»

      Мэр крупного российского города подал в отставку

      Плененный в Курской области боец ВСУ рассказал о несовершеннолетних в штурмовой бригаде

      Еще в одном российском аэропорту сняли ограничения на полеты

      Москву покрыло символическим слоем снега

      ФБР обнаружило 14 тысяч засекреченных страниц по делу Кеннеди

      В российском регионе ввели план «Перехват» после стрельбы на трассе

      В российском городе завершено расследование дела о закрытом наркогипермаркете

      В России разработали систему подавления БПЛА с ИИ «Купол»

      Единственный неразведенный сын Елизаветы II раскрыл секрет 25-летнего брака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше