Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги

Министр по делам молодежи Якутии Шамаев подорвался на мине в зоне СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев подорвался на мине в зоне специальной военной операции. Об этом политик рассказал в Telegram.

По словам Шамаева, утром 1 февраля он отправился на разведку, которую пришлось проводить во время тумана. «Шел первым и подорвался на противопехотной мине. Расслабился. Уже ходил там раньше, думал, что знаю местность», — поделился министр.

После подрыва сослуживец с позывным Момон больше четырех километров пронес чиновника на себе. Последующие три дня Шамаев провел в пути до Белгорода, останавливаясь в госпиталях на операции. Только ночью 5 февраля чиновник оказался в Москве, где его снова прооперировали. «Еще немного укоротили ногу. Это уже четвертая операция, кажется. Возможно, будет еще одна», — написал он. К посту также приложены фотографии, на одной из которых видно, что политик лишился правой ноги ниже колена.

Шамаев добавил, что чувствует себя гораздо лучше и уже может сидеть, а также передвигаться на коляске. Однако, по его словам, «поездка домой откладывается».

О полученном министром ранении 3 февраля сообщал председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Ранее в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Как стало известно, его автомобиль наехал наехал на мину. Спасти чиновника не удалось.