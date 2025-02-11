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12:59, 11 февраля 2025Спорт

Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Антона Сихарулидзе избрали главой Федерации фигурного катания на коньках России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщается на сайте организации.

48-летний Сихарулидзе, который был единственным претендентом на пост, был избран единогласно на внеочередной выборной конференции. С апреля 2023-го он был исполняющим обязанности главы организации.

Сихарулидзе выступал в парном катании с Еленой Бережной. Вместе они стали олимпийскими чемпионами и вице-чемпионами Игр, а также двукратными победителями мировых и европейских первенств.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

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