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17:26, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

США и Британия ввели санкции против российской хостинговой компании

США и Британия ввели санкции против российской хостинговой компании Zservers
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock / Fotodom

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против хостинговой компании Zservers, которая, как утверждается в сообщении, базируется в России. Об этом говорится на сайте Минфина США.

Zservers обвинили в содействии кибератакам, осуществляемым хакерской группировкой LockBit. В заявлении говорится, что киберпреступники полагаются на такие компании, как Zservers, для осуществления атак на критическую инфраструктуру США и других стран.

Помимо этого, правительства США, Британии и Австралии ввели санкции против двух граждан России — Александра Мишина и Александра Большакова. Утверждается, что они являются ключевыми операторами Zservers.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять 16-й пакет санкций 24 февраля, к третьей годовщине специальной военной операции на Украине. По данным журналистов, ожидается, что новый пакет даст «ясный сигнал» России.

Перед этим Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против журналистки и медиаменеджера Тины Канделаки. Такая мера объяснялась тем, что Канделаки якобы вовлечена в политику российского правительства, подрывающую фундаментальные ценности ЕС через «гибридные действия».

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