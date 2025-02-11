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13:34, 11 февраля 2025Россия

Священник указал на ошибки курских властей при эвакуации в начале вторжения ВСУ

Священник Шестопалов: Курские власти допустили ошибки при эвакуации жителей
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Евгений Шестопалов

Евгений Шестопалов. Кадр: страница «Александр Никитушкин» во «ВКонтакте»

Протоиерей Свято-Троицкого храма в Судже Евгений Шестопалов указал на ошибки властей Курской области при организации эвакуации жителей в начале вторжения ВСУ в августе прошлого года. Его цитирует «Царьград».

По словам священника, своевременная эвакуация не была организована из-за указаний региональных чиновников. Они якобы рекомендовали «не создавать панику», но такой подход был ошибкой из-за недооценки угрозы.

Шестопалов добавил, что за отсутствие организованной эвакуации в итоге были наказаны не те, кто действительно несет ответственность. В частности, глава Суджанского района Александр Богачев помогал священнику с эвакуацией, но затем был уволен, по мнению Шестопалова, из-за общественного гнева. «Нашли крайнего. Ведь понятно, что все ошибки допущены сверху. И сверху же пришел приказ его снять», — заявил протоирей.

В числе тех, кто призывал оставаться на местах и не паниковать, он назвал председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. Тот позже ушел со своего поста.

Кроме того, Шестопалов указал, что до сих пор нет понимания, кто и как вернет тысячи жителей, пропавших на захваченных территориях, и на непонятный порядок компенсаций эвакуировавшимся. В частности, прокуратура якобы просит подтвердить факт разрушения их жилья. По словам батюшки, когда все вокруг разрушено, непонятно, какое еще подтверждение может быть в такой ситуации. «Кто мне что компенсирует? Я — бомж», — добавил он.

Шестопалов в первые дни вторжения записал видео из Свято-Троицкого храма в Судже на фоне звуков обстрелов. «Город в хлам», — говорил он. Позднее он сообщал, что когда уезжал из города, людей преследовали дроны ВСУ.

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