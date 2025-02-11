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17:01, 11 февраля 2025Путешествия

Турист поехал в отпуск с возлюбленной на популярный европейский курорт и бесследно исчез

Daily Mail: Британец приехал на Тенерифе с девушкой и бесследно исчез
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Santiago Ferrero / Reuters

Британский турист приехал на популярный европейский курорт с возлюбленной и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний Лиам Ханниган из Манчестера поехал в отпуск с девушкой в конце декабря 2024 года. Они выбрали для отдыха остров Тенерифе и познакомились там с новыми друзьями. Обычно мужчина ежедневно связывался со своими сестрами или с матерью, поэтому когда тот перестал выходить на связь, родные заподозрили неладное.

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Семья забила тревогу, поняв, что Ханниган исчез. Выяснилось, что он оставил банковскую карту и документы у знакомых. При этом о его местонахождении никто ничего не знал. Не уточняется, известно ли что-нибудь его возлюбленной, которая тоже отдыхала на Тенерифе. Поиски туриста продолжаются.

Ранее 65-летний пилот из Лас-Вегаса поссорился с женой, улетел на своем легкомоторном самолете и упал. Воздушное судно нашли спустя две недели в горах Невады, а сам мужчина бесследно исчез после крушения.

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