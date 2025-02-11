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18:37, 11 февраля 2025Мир

В Германии расследуют попытку диверсии на новом корабле ВМС

В Германии неизвестные засыпали металлическую стружку в двигатели «Эмдена»
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carl Ha / Wikimedia

В Германии неизвестные засыпали металлическую стружку в двигатели корвета Военно-морских сил (ВМС) ФРГ «Эмден», в связи с чем расследуется попытка диверсии. Об этом сообщается в совместном расследовании телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

По данным журналистов, стружку нашли в двигателе корабля незадолго до выхода на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Если бы она не была обнаружена и извлечена из механизма, корвет мог бы столкнуться с серьезной поломкой и не был бы вовремя передан ВМС ФРГ.

В связи с произошедшим полиция начала расследование. По данным изданий, правоохранительные органы исходят из того, что инцидент стал результатом попытки диверсии.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что слухи о якобы совершенных Россией диверсиях в Балтийском море инспирированы НАТО, чтобы оправдать рост военного присутствия альянса в регионе.

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