Посол ответил на слухи о якобы диверсиях России на Балтике

Посол Кузнецов: Слухи о диверсиях России на Балтике инспирированы НАТО

Слухи о якобы совершенных Россией диверсиях в Балтийском море инспирированы НАТО, чтобы оправдать рост военного присутствия альянса в регионе. Об этом заявил российский посол в Финляндии Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

«Для меня очевидно, что вся эта шумиха вокруг "российского следа" была продиктована не реальной заботой о безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море, в чем Россия заинтересована не меньше своих соседей, а инспирирована как повод для дальнейшего наращивания натовского присутствия на Балтике», — рассказал дипломат.

Ранее Кузнецов сообщал, что НАТО в скором времени разместит новые силы на территории Финляндии, это может произойти уже в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса уже приняло соответствующее решение на политическом уровне и в скором времени ожидается практическая реализация.

Также посол России в Бельгии Александр Токовинин заявлял, что Москва ответит на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой», целью которой является контроль подводных коммуникаций водоема военным блоком.