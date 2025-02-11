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19:29, 11 февраля 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали фейки вокруг Русского дома в Баку

МИД России: Фейки вокруг Русского дома в Баку направлены на подрыв отношений
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Эмин Алиев / ТАСС

Дезинформация относительно Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в Баку направлена на подрыв российско-азербайджанских отношений. О целях распространения фейков говорится в заявлении МИД России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Распространяются подложные материалы с призывом к бакинцам и ко "всем, кто ценит и уважает русское наследие и культуру", принять участие в некоем "митинге в поддержку Русского дома в Баку". (...) Это фейк. Он рассчитан на эмоциональную реакцию массовой аудитории и слеплен по известным лекалам и методичкам», — уточнили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в публикациях используются официальная символика Русского дома, соответствующие элементы оформления и контактные данные для обратной связи. В МИД объяснили, что данные фейки в соцсетях направлены на выставление российского агентства в неприглядном для Азербайджана свете.

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