В МИД прокомментировали фейки вокруг Русского дома в Баку

МИД России: Фейки вокруг Русского дома в Баку направлены на подрыв отношений

Дезинформация относительно Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в Баку направлена на подрыв российско-азербайджанских отношений. О целях распространения фейков говорится в заявлении МИД России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Распространяются подложные материалы с призывом к бакинцам и ко "всем, кто ценит и уважает русское наследие и культуру", принять участие в некоем "митинге в поддержку Русского дома в Баку". (...) Это фейк. Он рассчитан на эмоциональную реакцию массовой аудитории и слеплен по известным лекалам и методичкам», — уточнили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в публикациях используются официальная символика Русского дома, соответствующие элементы оформления и контактные данные для обратной связи. В МИД объяснили, что данные фейки в соцсетях направлены на выставление российского агентства в неприглядном для Азербайджана свете.