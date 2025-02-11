В МИД рассказали о давлении США и Евросоюза на Абхазию и Южную Осетию

Замглавы МИД Галузин: США и Евросоюз пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию

Соединенные Штаты и Европейский союз пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию. Об этом в интервью заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишет РИА Новости.

«Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников — Абхазию и Южную Осетию», — отметил он.

Дипломат добавил, что у России принципиально иная логика и задачи в регионе.

Ранее Михаил Галузин заявил, что Россия отвергает планы стран Запада превратить Южный Кавказ в арену геополитической конфронтации. По его словам, Москва будет делать все, чтобы уберечь регион от хаотизации и превратить его в зону процветания.

До этого замглавы МИД РФ отметил, что Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с Россией и объединениями, где она участвует.