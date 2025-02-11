В ООН заявили о нехватке смелости у МАГАТЭ для признания угрозы от Украины

Полянский: МАГАТЭ не хватает смелости признать угрозу ЗАЭС от Украины

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) не хватает смелости признать, что угроза безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) исходит только от Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Недостает Агентству лишь смелости назвать вещи своими именами и указать на очевидную для всех сторону, которая стоит за подобными безрассудными действиями, способными привести к ядерной катастрофе. Единственным источником угрозы безопасности ЗАЭС остается Украина», — подчеркнул он.

По словам дипломата, Киев регулярно обстреливает ЗАЭС и объекты ее критической инфраструктуры, а также город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции. Кроме того, он напомнил, что в декабре прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли колонну с экспертами МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси посетил Украину. Он отметил, что приехал на Киевскую подстанцию, которая, по его словам, имеет решающее значение для безопасности атомной энергетики Украины. За несколько дней до этого стало известно о планах главы МАГАТЭ совершить визит в Россию.