Депутат Госдумы Ивлев ответил Зеленскому фразой из романа «Двенадцать стульев»

Депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями фразой из романа «Двенадцать стульев». Об этом сообщает РИА Новости.

«Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу "Торг здесь неуместен"», — заявил депутат. Ивлев заявил, что Россия не торгует своей землей и не меняет ее.

Ранее Зеленский заявил о планах обмена части Курской области в интервью The Guardian. Он также рассказал об отсутствии приоритетных территорий для обмена, отказавшись назвать конкретные варианты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское руководство делает подобные заявления для сокрытия истинных масштабов катастрофы ВСУ на этом направлении.