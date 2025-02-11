В российском городе из-под земли пошел пар

В Ростове-на-Дону прорвало теплотрассу

В Ростове-на-Дону произошел прорыв теплотрассы, из-за чего из-под земли пошел пар. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Прорыв произошел на улице Добровольского. Жители домов между улицами Волкова и бульваром Комарова остались без отопления. По словам местных жителей, пар идет из-под земли уже несколько дней. Представители коммунальных служб пообещали устранить аварию к 20:00 вторника, 11 февраля.

Также прорыв случился в микрорайоне Нахичевань. Несколько улиц заволокло туманом, из-за чего оказалось затруднено движение автомобилей.

Ранее в Краснодаре обвалился грунт. Инцидент произошел на Московской улице на трамвайных путях. Земля проваливается на этом участке не впервые. Так, в ноябре 2024 года грунт под трамвайными путями на улице провалился в районе проспекта Победы.

