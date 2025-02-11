РИА Новости: Многие жители Запорожья хотят остаться на территории России

Многие жители Запорожья не намерены уезжать из города в случае приближения российской армии. Об этом РИА Новости заявил местный житель Константин.

«Некоторые [жители], которые раньше собирались, если, допустим, фронт будет приближаться к Запорожью, уезжать, то сейчас сказали "будем оставаться"», — рассказал он.

По его словам, даже те, кто служили в Вооруженных силах Украины (ВСУ), не планируют покидать город и не поддерживают украинские войска в боях. «Некоторые говорят: "Хоть я и служил в армии, я никого не убивал, пусть разбираются, но я не хочу выезжать". Много людей стали за то, чтобы остаться на территории России», — поведал собеседник агентства.

Ранее мужчина сообщил, что уровень поддержки украинского лидера Владимира Зеленского среди жителей Запорожья сильно снизился. Он также пояснил, что власти в городе бездействуют, правовая защита населения практически отсутствует.

