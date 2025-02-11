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08:42, 11 февраля 2025Мир

Венгрия оценила потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций

Сийярто: Венгрия потеряет 3-4 млрд евро от продления санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия потеряет несколько миллиардов евро из-за продления антироссийских санкций со стороны Европейского союза (ЕС) еще на полгода. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, за последние три года ущерб экономике страны от санкций составил 19 миллиардов евро. Дальнейшее продление мер приведет к дополнительным убыткам. Потенциальный ущерб за шесть месяцев составит 3-4 миллиарда евро.

Ранее Сийярто заявил, что Евросоюз готов изнасиловать закон, если среди стран-участниц объединения не будет согласия в вопросе введения санкций. По его мнению, европейцы могут попытаться решить некоторые вопросы методом большинства, несмотря на то что решаться они должны только единогласно.

Европейский союз может включить в 16-й пакет санкций против России 50 категорий товаров, сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан. Он отметил, что данный вопрос обсуждался с Казахстаном.

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