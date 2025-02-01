В ЕС заявили о планах ввести санкции против 50 категорий российских товаров

ЕС может включить в 16-й пакет санкций против РФ 50 товарных кодов

Европейский союз (ЕС) может включить в 16-й пакет санкций против России 50 категорий товаров. О таких планах сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан во время визита в Астану, передает агентство Kazinform.

Он уточнил, что вопрос о введении санкций против 50 товарных кодов обсуждался с Казахстаном. «16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов», — сказал спецпосланник ЕС.

По его словам, Брюссель просил казахстанскую сторону обратить особое внимание на указанные товары. Помимо этого, он подчеркнул, что Евросоюз может остановить торговлю с компаниями, которые, по информации ЕС, специально обходят санкции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал наложить вето на решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций, если Еврокомиссия не предоставит стране гарантии энергобезопасности. Как он утверждает, введенные против Москвы ограничения наносят ущерб экономике ЕС.