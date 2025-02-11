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17:59, 11 февраля 2025Россия

Володин получил проверить ситуацию с задержанием бизнесмена в Марий Эл

Володин поручил проверить, почему в Марий Эл задержали предпринимателя Ускова
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить ситуацию с задержанием основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова в Марий Эл. Об этом он заявил в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

О задержании бизнесмена рассказал руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. После этого Володин обратился к главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву. «Пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться», — сказал спикер Госдумы.

По словам Нечаева, Усков построил в Йошкар-Оле университет мирового уровня и «сделал так, что из Марий Эл никуда уезжать не нужно».

ЖЗЛ
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