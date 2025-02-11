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15:46, 11 февраля 2025Мир

Запад призвали прекратить войну с Россией

Депутат ван Мейерен: Запад должен прекратить войну с Россией и начать переговоры
Семен Александров (редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Запад должен прекратить воевать с Россией и начать переговоры. К этому западные страны призвал депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен, сообщает РИА Новости.

«Геополитическая ситуация постоянно меняется, но наша главная мысль заключается в том, что мы должны прекратить все эти бесконечные войны, особенно войну против России», — отметил он.

По его словам, FvD является единственной политической партией в Нидерландах, которая призывает к миру еще с начала конфликта, поскольку бесконечная война НАТО против России не в интересах голландского народа.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин отреагировал на звучащие на Западе и Украине заявления о переговорах и заявил, что Москва не получала конкретных предложений по этой теме. Заместитель министра отметил, что подобные разговоры следует воспринимать как «разогрев информационного поля» для создания выгодных позиций и соответствующей атмосферы.

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