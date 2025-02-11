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21:39, 11 февраля 2025Спорт

«Зенит» разгромил «Спартак» и выиграл Зимний Кубок РПЛ

«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 3:0 и выиграл Зимний Кубок РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над московским «Спартаком» в матче Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. На 16-й минуте счет открыл полузащитник Луис Энрике Андре. На 28-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Вендел. Еще через четыре минуты забил нападающий Матео Кассьерра.

Участие в турнире также принимали московские ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».

Перед зимней паузой «Зенит» располагался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Спартак» занимал третье место с 37 очками.

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