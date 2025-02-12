Алена Апина рассказала об ограблении номера и угоне машины

Певица Алена Апина заявила, что обращалась в полицию из-за ограбления и угона

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина сообщила, что ей несколько раз приходилось обращаться в полицию. Слова артистки передает Пятый канал.

По словам певицы, ей повезло, поскольку помощь правоохранительных органов ей требовалась только из-за материальных потерь. «Угоняли машину, во время гастролей грабили номер», — описала свой опыт Апина, назвав эти случаи неприятностями, а не серьезными проблемами.

Ранее певица и актриса Юлия Паршута высказалась об ограблении квартиры в центре Москвы. 7 января сообщалось, что из квартиры артистки вынесли деньги и украшения во время новогодних праздников, когда ее не было дома.