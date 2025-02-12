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14:38, 12 февраля 2025Наука и техника

Google назвала дату анонса Android 16

Google представит новую ОС Android 16 для смартфонов 20 мая
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Американская корпорация Google представит операционную систему (ОС) Android 16 в мае. Об этом сообщается на сайте компании.

В Google рассказали, что следующая конференция разработчиков Google I/O запланирована на 20 и 21 мая. На ежегодном мероприятии корпорация обычно анонсирует новую версию Android — ожидается, что это произойдет и в этом году. Открывающую конференцию презентацию будут транслировать в интернете.

В корпорации не стали раскрывать детали новой конференции. Однако журналисты издания The Verge полагают, что кроме Android 16 компания может назвать новые функции искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах, рассказать о возможностях обновленного Google-поиска и показать какие-то гаджеты.

Авторы медиа напомнили о конференции Google I/O 2024, которая также прошла в мае. На мероприятии показали модель ИИ Gemini AI, виртуальногно помощника Project Astra AI, переработанный поиск Google. Кроме того, американский IT-гигант анонсировал смартфоны Pixel Fold, Pixel Tablet и Pixel 7A.

В конце 2024-го корпорация Google представила вторую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. В 2025-м новая Android должна выйти раньше — в середине года.

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