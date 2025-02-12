Певица Анна Седокова показала фигуру в топе после похудения на фоне стресса

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру после похудения на фоне стресса. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица разместила кадр, на котором предстала в черных облегающих лосинах и укороченном топе на тонких бретелях. Кроме того, звезда надела обувь на высоких каблуках и распустила завитые в локоны волосы. При этом знаменитость продемонстрировала рельефный пресс и стройное тело.

В то же время на снимке, сделанном в ноябре 2024 года, Седокова показывала внешность в бикини до похудения. Так, на свежих фото видно, что фигура певицы стала стройнее.

Ранее в феврале Седокова описала привлекательных женщин фразой «их называют поверхностными». Певица исполнила композицию «Потому что нельзя быть красивой такой» и столкнулась с критикующими фразами со стороны судей.