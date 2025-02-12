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15:16, 12 февраля 2025Россия

Бетонная плита раздавила человека на стройке метро в российском городе

В Казани рабочего раздавило бетонной плитой на строительстве метро
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Казани 26-летнего рабочего раздавило бетонной плитой на строительстве метро. О смерти мужчины сообщила прокуратура Татарстана в Telegram.

Как сообщило ведомство, плита рухнула на мужчину во время проведения монтажных работ на участке на улице Фучика. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

В ходе проверки прокуратура Казани выявила несоблюдение сотрудниками АО «Казметрострой» требований безопасности, что, по ее мнению, привело к происшествию с рабочим. Возбуждено уголовное дело. Ведомство держит расследование на контроле.

В ноябре 2024 года жителя Улан-Удэ раздавило прессом мусоровоза во время сбора макулатуры. Как стал известно, во время работы мужчина поднялся на край кузова спецтранспорта, но потерял равновесие и упал под прессовочную плиту. Спасти его не удалось.

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