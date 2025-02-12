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16:29, 12 февраля 2025Экономика

Бизнес в России призвали стимулировать сотрудниц рожать

Замглавы Минтруда Баталина: Бизнес в РФ должен стимулировать сотрудниц рожать
Вячеслав Агапов

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Бизнес в России должен активнее стимулировать сотрудников заводить детей. Об этом заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина, ее слова приводит РБК.

По мнению представителя ведомства, работающие женщины 30–39 лет будут увязывать планы родить ребенка с возможностями карьерного роста и тем, «насколько внутри компании создана атмосфера семейноцентричности».

«Почти ни в одной корпоративной политике мы не увидели мероприятий или мер, направленных на стимулирование новых рождений. Это никогда не было целью корпоративной политики, что совершенно объяснимо», — заявила Баталина на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Действующие меры поддержки направлены на семьи, у которых уже есть дети. Однако нужно обратить внимание на тех, кто еще не решился на этот шаг, дать потенциальным родителям стимул, который «изменит их жизнь и позволит им создать семью и родить ребенка», подчеркнула замминистра.

Сенатор Айрат Гибатдинов призвал обратиться к опыту СССР, когда люди рожали без страха и знали, что со всех сторон защищены государством. Для этого он предложил выдавать россиянам квартиры при рождении ребенка. Также на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина выдвинули идею создать льготную ипотеку для пар, которые обещают родить ребенка.

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