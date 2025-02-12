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08:38, 12 февраля 2025Силовые структуры

Ключевого фигуранта дела о хищении средств «Роскосмоса» взяли под стражу

«Ъ»: В СИЗО заключен ключевой фигурант дела о хищении средств «Роскосмоса»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Левобережный суд Воронежа арестовал бывшего директора местного филиала петербургского Научно-исследовательского института синтетического каучука имени академика Лебедева (НИИСК) Евгения Блинова, являющегося ключевым фигурантом уголовного дела о хищении средств «Роскосмоса». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он не явился на несколько заседаний суда, так как находился на лечении в частной клинике Петербурга. В этой связи была выдана санкция на его заочный арест, а затем силовики задержали его и отправили под стражу.

Блинову вменяется хищение средств при реализации проекта по модернизации производства каучуков специального назначения по заказу «Роскосмоса». Следствие считает, что подрядчик не выполнил все условия контракта, касающегося поставки оборудования стоимостью 32 миллиона рублей и выполнения работ по его пусконаладке.

Вторым фигурантом дела стал экс-глава строительной компании «Союзкомплект» Валентин Казаков, выступившей подрядчиком проекта.

10 февраля сообщалось, что Центральный районный суд Воронежа арестовал основного фигуранта дела о хищении более девяти миллионов рублей в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

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