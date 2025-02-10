Основной фигурант по делу о мошенничестве в министерстве ЖКХ российского города арестован

В Воронеже арестован основной фигурант дела о хищении ₽9 млн в министерстве ЖКХ

В Воронеже Центральный районный суд арестовал основного фигуранта дела о хищении более девяти миллионов рублей в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным агентства, злоумышленником оказался 42-летний инженер-технолог, который зарегистрирован в столичном регионе.

Ранее сообщалось, по этому делу суд отправил под домашний арест заместителя ведомства Елену Евсюкову.

По данным правоохранителей, в 2022 году Евсюкова потребовала от подчиненных скорректировать результаты исследования объемов мусора, которое в рамках госконтракта осуществляла крымская компания «Альфа». Опираясь на исправленные данные, чиновники установили нормативы и размер платы за их утилизацию. В 2024 году суд признал нормативы недействующими.

Правоохранители выдвинули версию, согласно которой отмена нормативов говорит о том, что потраченные на исследование 9,3 миллиона рублей похитили.