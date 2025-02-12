Маск назвал бюрократию неизбираемой четвертой ветвью американской власти

Маск: Бюрократия представляет собой неизбираемую четвертую ветвь власти США

Федеральная бюрократия представляет собой неизбираемую четвертую ветвь власти США. Об этом заявил миллиардер и предприниматель Илон Маск, пишет ТАСС.

Бизнесмен выступил вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом перед журналистами в Белом доме. По словам Маска, в федеральной бюрократии есть хорошие люди, но они должны быть подотчетны.

Помимо этого, миллиардер указал на необходимость решить проблему бюджетного дефицита. Илон Маск уточнил, что желает внести в работу правительства «контроль с позиции здравого смысла», который отсутствовал прежде.

Ранее в Белом доме оценили деятельность Маска на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE). По мнению пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, бизнесмен самоотверженно служит в администрации Трампа.

Также издание The Times написало, что Дональд Трамп может закрыть дела против компаний Илона Маска, возглавляющего в его администрации департамент.