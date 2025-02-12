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20:39, 12 февраля 2025Ценности

Модель Перминова показала фигуру в крошечном бюстгальтере

Российская модель Елена Перминова показала фигуру в крошечном бюстгальтере
Екатерина Ештокина

Фото: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила кадр, на котором предстала с подругами в одном из ресторанов Парижа. При этом звезда надела крошечный черный бюстгальтер без косточек и укороченную светлую шубу поверх него.

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Кроме того, знаменитость надела мини-юбку из атласа и кружева и колготки. Образ Перминовой дополнила распущенными волосами и мейкапом в нейтральных оттенках.

Ранее в феврале модель Перминова ответила на слухи о помолвке и беременности после разрыва с миллиардером. Манекенщица высмеяла появившиеся в сети предположения о новом статусе из-за кольца на безымянном пальце.

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