Модель Перминова показала фигуру в крошечном бюстгальтере

Российская модель Елена Перминова показала фигуру в крошечном бюстгальтере

Российская модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила кадр, на котором предстала с подругами в одном из ресторанов Парижа. При этом звезда надела крошечный черный бюстгальтер без косточек и укороченную светлую шубу поверх него.

Кроме того, знаменитость надела мини-юбку из атласа и кружева и колготки. Образ Перминовой дополнила распущенными волосами и мейкапом в нейтральных оттенках.

Ранее в феврале модель Перминова ответила на слухи о помолвке и беременности после разрыва с миллиардером. Манекенщица высмеяла появившиеся в сети предположения о новом статусе из-за кольца на безымянном пальце.